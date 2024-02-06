Партизаны обнаружили дислокацию дивизиона ПВО С-400 в Москве, — "Атеш" (фото)

Согласно геолокации комплексы расположены в Тимирязевском районе российской столицы. Всего было насчитано 12 пусковых установок, РЛС и универсальные вышки к ним.

Члены партизанской организации "Атеш" провели разведку базы воинской части ВС РФ, которая расположена в Тимирязевском районе Москвы. В результате были обнаружены развернутые пусковые установки комплексов ПВО С-400 "Триумф" в количестве 12 единиц. Об этом 6 января партизаны написали в своем Telegram-канале.

"Были обнаружены развернутые пусковые установки в количестве 12 единиц, радиолокационные станции и универсальные вышки к ним. Предположительно, это комплексы ПВО С-400 "Триумф", — пишут партизаны, указывая соответствующие координаты.

Авторы поста отмечают, что российские военные продолжают беречь такие ценные комплексы в глубоком тылу Москвы, в то время, как российские войска на фронте испытывают критическую нехватку эффективных средств противовоздушной обороны. Вероятно, данные комплексы прикрывают пункты управления стратегического назначения, добавили в "Атеш".

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Ранее члены движения "Атеша" также находили на территории российской столицы аппаратуру, необходимую для работы зенитного комплекса С-400. Оборудование было обнаружено на северо-восточной окраине Москвы — в частности, на кадрах зафиксировано устройство, похожее на вышку для обнаружения и сопровождения целей.