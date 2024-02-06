Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине, — нардеп (фото)

По словам нардепа Ярослава Железняка, это уже десятое соответствующее голосование в парламенте. Он отметил, что решение продлить действие военного положения поддержали 335 народных избранников, а мобилизации — 323.

Парламент утвердил указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении всеобщей мобилизации и действия военного положения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Продлили действие военного положения

По его словам, на сегодняшнем заседании, 6 февраля, депутаты Верховной Рады проголосовали за продление действия военного положения в Украине. Соответствующее решение поддержали 335 народных избранников.

Таким образом правовой режим будет действовать до 13 мая 2024 года (продлили на 90 дней).

Железняк добавил, что это было уже десятое голосование Рады за военное положение.

Продлили мобилизацию

Кроме того, во вторник, 6 февраля, Рада утвердила и указ президента о продлении мобилизации. Это решение поддержали 323 народных избранников.

Сроки идентичны — до 13 мая 2024 года.

Это, по словам нардепа, также уже десятое соответствующее голосование Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты №10456 и №10457 зарегистрированы в парламенте.

В интервью от 21 января, Владимир Зеленский прокомментировал вероятность президентских выборов в 2024 году. Президент заявил, что проголосовать и дать мандат на выборы должна Верховная Рада.

Ранее, 9 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для нарушителей комендантского часа. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 8500 до 17 тысяч гривен.