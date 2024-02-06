Нет защиты от произвола: эксперты Рады раскритиковали законопроект о мобилизации

Согласно выводам Главного научно-экспертного управления ВР, ограничение права вождения транспортного средства и арест счетов и ценностей — форма принуждения государством, выходящая за рамки законодательных полномочий и не обеспечивающая адекватной защиты прав граждан.

Законопроект о мобилизации, представленный на рассмотрение Верховной Раде раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Предложенные изменения, особенно в части "мер влияния" на лиц, уклоняющихся от мобилизации, рассматриваются юристами парламента как несоответствующие законодательству и угроза для гражданских прав и свобод. Соответствующий экспертный вывод опубликован на официальном портале Верховной Рады.

"Меры влияния" за уклонение от мобилизации

Одним из ключевых аспектов законопроекта является введение "мер влияния", таких как ограничение права вождения транспортного средства и арест счетов и ценностей. Эти меры рассматриваются ГНЭУ как форма принуждения государством, выходящая за рамки законодательных полномочий и не обеспечивающая адекватной защиты прав граждан.

"В общем, предлагаемые проектом меры воздействия к гражданину за невыполнение требования ТЦК можно расценивать как отдельный вид юридической ответственности, поскольку в них имеются все признаки такой ответственности (в частности, государственное принуждение; обязанность лица нести определенные потери; наступление за определенные нарушения; осуществление государственным органом в определенном процедурнопроцессуальном порядке). Однако, к такой ответственности лицо предлагается привлекать вне имеющихся сейчас в законодательстве механизмов и процедур привлечения к юридической ответственности (например, гражданской, административной, уголовной ответственности)", — сказано в экспертном заключении.

Особенно критикуется предложение о запрете на управление транспортным средством как меры обеспечения уголовного производства. ГНЭУ указывает на то, что такие меры не предусмотрены в административном процессе и могут серьезно затронуть экономическое положение граждан, лишая их средств к существованию.

Аналогично, арест счетов и ценностей рассматривается как непропорциональная мера, применяемая не для исполнения имущественных обязательств, а в качестве средства давления со стороны власти. ГНЭУ выделяет, что это может привести к серьезным нарушениям прав граждан, включая право на социальную защиту.

"Фактически, предлагаемые предписания проекта не предусматривают защиты гражданина от произвола органов власти, что не соответствует правовому демократическому государству, даже для обеспечения деятельности государства в период военного положения", — отмечают эксперты.

Кроме того, ряд недочетов выявлен в других аспектах законопроекта. Неясность в формулировках и проблемы с определением сроков и процедур вызывают серьезные сомнения в эффективности и законности предлагаемых мер. ГНЭУ подчеркивает необходимость более точного и прозрачного регулирования процессов, связанных с мобилизацией и призывом к военной службе.

Мобилизация чиновников и полицейских

Кроме того, предлагается расширить круг должностных лиц, имеющих право на непосредственную отсрочку от призыва на военную службу в период мобилизации. В то же время, из существующего списка должностных лиц, пользующихся такой отсрочкой, исключаются работники Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований и Государственной исполнительной службы Украины.

Предложение о расширении круга лиц, получающих отсрочку от призыва, вызывает серьезные сомнения и критику со стороны Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Отмечается, что отсутствуют четкие критерии для определения должностей, которые могут получить непосредственную отсрочку, и которые должны будут оформлять бронирование во время мобилизации. Это создает неопределенность и непредсказуемость в регулировании правовых отношений в данной сфере.

Особое внимание уделяется тому, что некоторые должности в государственных органах могут иметь значительное значение для обеспечения функционирования в условиях военного положения, такие как судьи, прокуроры и лица, занимающиеся предварительным расследованием. Однако исключение из списка лиц, имеющих отсрочку, работников правоохранительных органов и антикоррупционных служб, не имеет четкого обоснования.

Полицейские не могут проводить мобилизацию — не по-европейски

Отдельно ГНЭУ выделил, что в качестве дополнительных полномочий в законопроекте предлагается возложить на органы Национальной полиции обязанность "по обращению территориальных центров комплектования и социальной поддержки" совместно с представителями ТЦК осуществлять административные задержания и доставлять лиц мобилизационного возраста в военкоматы (ТЦК и СП). Однако эксперты отмечают, что одним из ключевых моментов реформы органов внутренних дел была ликвидация милиции как органа, "имевшего милитаризованный административно-правовой статус, и создание Национальной полиции Украины". Исходя из содержания закона, полномочия органов полиции носят гражданский, а не военный характер, они выполняют, прежде всего, сервисные функции. Исключительно гражданский правозащитный статус также подчеркивается отсутствием в законе должностей, занимаемых военнослужащими, как это предусмотрено действующим законодательством. Кроме того, для полицейских введена система специальных званий, отличающихся от военных и характеризующих полицейских как представителей гражданской, а не милитаризованной службы, а полицейские, в том числе, слушатели и курсанты высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских и находящихся на воинском учете призывников, военнообязанных и резервистов, на время службы в полиции снимаются с такого учета и находятся в кадрах полиции на специальном учете (ч. 6 ст. 59 Закона).

Также вышеупомянутые положения содержатся в, частности, в Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 690 (1979) от 08.05.1979 "О Декларации о полиции", где отмечается, что "полицейский должен продолжать выполнять свои задачи по защите граждан и собственности во время войны и вражеской оккупации в интересах гражданского населения. В связи с чем он не может иметь статус "стороны конфликта" …". Однако, как отмечают эксперты, оповещение военнообязанных и резервистов непосредственно связано с проведением мобилизации, как комплекса мероприятий по обороне страны (осуществление воинского долга, несение военной службы) и возлагается на органы военного управления (абз. 18 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "Об обороне Украины").

"В связи с этим, распространение на полицейских обязанностей, связанных с осуществлением оповещения военнообязанных и резервистов по мобилизации (при условии отсутствия установленного факта совершения резервистом или военнообязанным правонарушения), при существующей законодательной базе в данной сфере и при условии необходимости адаптации законодательства Украины к европейскому, не представляется возможным", — отмечают эксперты.

Вывод

Подводя итог, ГНЭУ делает акцент на необходимости более глубокого обсуждения и проработки законопроекта, чтобы он отражал принципы законности, справедливости и уважения к правам и свободам каждого гражданина.

Юристы Рады отмечают, что неясность в формулировках и отсутствие четких критериев могут привести к несправедливому и непредсказуемому применению закона. Неопределенность в правовом регулировании также может повлечь за собой нестабильность и неопределенность в правовых отношениях в области мобилизации.

Напомним, 11 января нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили, что оборонный комитет ВР не будет выносить на рассмотрение законопроект №10378. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ вернули на доработку инициатору.