"Непригоден для эксплуатации": Пентагон испытывает конвертопланы Osprey

После авиакатастрофы в Японии, которая произошла в ноябре прошлого года в США запретили все полеты CVM-22B. Теперь тестирования Пентагона показывают плохие результаты.

После роковой катастрофы с конвертопланом CMV-22B Osprey осенью 2023 года все полеты приостановлены. Сейчас Пентагон проводит испытания бортов, которые показали серьезные проблемы с машинами. Об этом сообщает The War Zone.

Главный отдел испытаний Пентагона пришел к выводу, что CMV-22B Osprey не является эксплуатационно пригодным из-за сбоев многих подсистем. Почти половина сбоев связаны с системой защиты от льда. Кроме этого с самого начала программы было выявлено несколько потенциальных недостатков, которые затрудняют роль конвертоплана как транспортника. Среди них — недостаточная герметичность салона. Если экипаж не пользуется кислородом, то Osprey должен летать на меньших высотах при плохих погодных условиях и на большей скорости.

Загрузка двигателя в Osprey Фото: US Navy

Система защиты от льда привела к 44% сбоев конвертоплана, это стало известно из правительственного отчета главного отдела испытаний Пентагона. В феврале 2023 года, когда ВМС предоставили CMV-22B начальную эксплуатационную способность (IOC), но на самом деле вертолет еще не был полностью надежным, он отвечал требованиям частично. Тогда система защиты от льда давала 25% сбоев в работе. Еще в прошлом году звучали оценки о возможности прерывания миссии.

CMV-22B базируется на конструкции MV-22B Корпуса морской пехоты, но с увеличенным радиусом действия, системой сброса топлива, а также другой бортовой аппаратурой с линией передачи данных Link-16 и спутниковой связью Iridium.

Пока неизвестно, что повлекло авиакатастрофу в ноябре 2023 года в Японии, когда погибли все военные на борту в результате падения конвертоплана.

Напомним, 29 ноября в Японии упал в море американский конвертоплан Osprey с 8 бойцами на борту.

7 декабря Воздушные силы США запретили все полеты на конвертопланах Osprey после аварии в Японии.