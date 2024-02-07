"Россия СВО не проиграет": оппонент Путина на выборах озвучил планы по Украине (видео)

Антивоенный кандидат в президенты РФ Борис Надеждин заявил, что Россия не будет возвращать Украине захваченные территории, если его изберут главой Кремля.

Возможный оппонент российского президента Владимира Путина на президентский выборах в РФ Борис Надеждин оказался уже и не таким "антивоенным кандидатом". Он заявил, что в отличие от Путина не будет отдавать приказов наступать, но и отступать тоже не будет приказывать. Об этом стало известно из его разговора с журналисткой Юлией Латыниной.

"Россия "СВО" точно не проиграет. Отступать я не буду давать приказа без согласования позиций мирного договора. Будет мирный договор — давайте обсуждать. Не будет его — мы не будем отступать, где есть, там и закопаемся до окончания переговоров", — сказал он.

Он заявил, что хочет "заморозить конфликт" на несколько лет, провести выборы на оккупированных Россией территориях — спросить людей, которые там живут, и тех, кто там жили и сбежали, и таким образом определить, где будет проходить граница между РФ и Украиной.

"Украина до сих пор думает, что военным путем можно Крым вернуть. Ничего не будет. Путин до сих пор хочет выиграть военным путем, у меня таких задач нет, Путин до сих пор отдает приказы наступать, я таких приказов отдавать не буду. Вот так. Потому что я президент России, а не Украины", — заявил Надеждин.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны считают, что в РФ могут попытаться использовать президентские выборы как "референдум" по вопросу войны в Украине. Для этого могут использовать Бориса Надеждина, который публично выступает против войны.