Украинец в четвертый раз за месяц попытался незаконно пересечь границу: его "засекли" дроны (видео)

В руки пограничников попали 24-летний житель Запорожской области и 44-летний харьковчанин. Мужчины воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну и заплатили 3,5 тысяч долларов США с каждого.

Наряд Подольского пограничного отряда с помощью дрона с тепловизором обнаружил мужчин, которые двигались в сторону государственной границы. Оказалось, они уже не впервые пытались нелегально попасть за пределы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы в среду, 7 февраля.

"Нарушителей догнали и задержали. Как выяснилось, задержанные уже не впервые попадают в руки охранников госграницы", — говорится в сообщении.

Так, по информации ГПСУ, 24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили во второй раз, а 44-летний харьковчанин уже четвертый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что мужчины воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну. За это украинцы заплатили 3,5 тысяч долларов США с каждого "путешественника".

В отношении фигурантов, как и в предыдущие разы, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Соответствующие дела направили в суд.

Напомним, 4 февраля, украинские пограничники получили информацию о потенциальных уклонистах от румынских коллег. Во время погони на их служебное авто внезапно выскочил мужчина.