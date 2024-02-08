Спланировал сценарий отпора: Сырский побывал под Бахмутом и принял ряд решений (фото)

По результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огневыми средствами.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении. Об этом сообщают в пресс-службе Сухопутных войск Украины.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Донецкой области в направлении Часового Яра малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Также ВС РФ здесь активно применяют дроны-камикадзе и средства радиоэлектронной борьбы.

"Командующий заслушал командиров бригад по актуальной обстановке и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск. Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий", — говорится в сообщении.

Сырский с командирами подразделений ВСУ на Бахмутском направлении

После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору с целью недопущения его дальнейшего продвижения вперед. Был также определен главный приоритет — сохранение жизни украинских защитников.

Напомним, что по мнению военного эксперта Александра Коваленко после Авдеевки ВС РФ планируют идти на Купянск и Часов Яр .

5 февраля Александр Сырский приезжал на передовую, в частности, чтобы пообщаться с украинскими воинами и "поблагодарить их за титанические усилия, приложенные для обороны Украины".