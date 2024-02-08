Законопроект об усилении мобилизации: Арахамия анонсировал изменения ко второму чтению

По словам парламентария, больше всего вопросов возникло к пунктам о мобилизации лиц с инвалидностью и аспирантов, а также о блокировании карточек. Давид Арахамия заявил, что впереди "много работы".

7 февраля в украинском парламенте поддержали в первом чтении мобилизационный законопроект №10449. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 8 февраля рассказал, что в нем изменят ко второму чтению.

Нардеп отметил, что вопросы к законопроекту о мобилизации "есть у всех". Он отметил, что ко второму чтению еще будет продолжаться работа над содержанием документа.

"Относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства", — отметил Арахамия.

Также депутаты еще раз пересмотрят норму про мобилизацию аспирантов.

"Финального решения еще нет, будем искать компромисс", — пообещал глава фракции.

Кроме того, он назвал "точно неприемлемыми" пункты законопроекта о блокировании личных счетов уклонистов.

"Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", — подчеркнул Арахамия.

Он сообщил, что указанные выше вопросы уже "в работе". Однако ведется работа и над другими пунктами законопроекта.

"Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", — добавил парламентарий.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что депутаты и президент Украины не допустят принятия закона, в котором есть антиконституционные положения. Он подчеркнул, что закон должен быть "справедливым и понятным".

Законопроект о мобилизации предлагает лишить отсрочки от мобилизации аспирантов-контрактников. Нардеп Роман Грищук объяснил, как эта норма может быть изменена ко второму чтению.