Собрал рюкзак, но заболел: украинец получил повестку и поехал на отдых в Карпаты

Мужчина позвонил врачу и пожаловался на повышенную температуру. Позже он заявил, что имел сильную боль в пояснице и лечился гимнастикой.

В Украине осудили за уклонение от мобилизации мужчину, который после получения "боевой повестки" отправился отдыхать в Карпаты. Об этом известно из приговора Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области от 5 января.

Имя и возраст обвиняемого неизвестны, однако указано, что он является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП). Он стоял на учете как военнообязанный и 5 декабря 2022 года был признан ВВК годным к службе. Права на отсрочку мужчина не имел.

7 декабря того же года ему вручили под подпись повестку. 11 декабря призывник должен был приехать в ТЦК, откуда его вместе с другими мобилизованными отправили бы в учебный центр. Однако в назначенную дату предпринимателя так и не дождались, что квалифицировали как уклонение от призыва.

Во время допроса мужчина свою вину не признал. Он объяснил, что проигнорировал повестку из-за болезни. После получения повестки мужчина поехал "на одно из мероприятий" в Карпаты (Соколовский район Львовской области). Там украинец якобы заболел, а именно его начала мучить "сильная боль в пояснице". Семейный врач посоветовала обратиться к медикам по месту пребывания.

Уклонист прошел обследование в Моршинском санатории, и там у него обнаружили "подозрение на пиелонефрит". 9 декабря он звонил в ТЦК и сообщил о своей болезни, 11 декабря попытался дозвониться еще раз, но трубку не взяли.

"Вместе с тем он готовился для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины, приобрел необходимые вещи, собрал рюкзак и планировал приехать в Тернополь утром 11 декабря 2022 года, чтобы в 19.00 часов прибыть в военкомат. Он понимал последствия неявки в указанное в повестке время, а именно наступление уголовной ответственности за уклонение, однако не смог явиться по состоянию здоровья и считает причину своей неявки уважительной, при этом намерения уклониться от явки в военкомат у него не было", — отмечается в приговоре.

Предприниматель рассказал, что после 11 декабря "проходил лечение, а именно занимался нетрадиционными методами лечения, гимнастикой". В ТЦК мужчина не приходил, потому что понимал, что ему грозит наказание. Кроме того, уклонист боялся, что после мобилизации его "могут убить на войне".

Представитель ТЦК рассказал, что еще во время вручения повестки предприниматель убеждал в своей неготовности служить. Свидетелю тогда показалось, что украинец "ищет варианты как уклониться".

Семейный врач вспомнила детали разговора с пациентом. Мужчина рассказал, что находится "на отдыхе в Карпатах" и плохо себя чувствует из-за повышенной температуры. Медик посоветовала ему выпить "Парацетамол" и в случае ухудшения состояния обратиться в местную больницу.

Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачили местного депутата, который помогал уклонистам. Чиновник добывал благодаря своим связям справки о непригодности, которые позволяли выезд за границу.

Дрон с тепловизором обнаружил мужчин, которые двигались к границе. Как позже выяснилось, это была уже не первая их попытка сбежать из Украины.