Украинец отказался от мобилизации из-за "плохого состояния здоровья": как его наказали

Мужчину признали ограниченно годным к службе, и не могли направить на боевые должности. Однако мобилизоваться он не захотел.

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В Украине осудили за уклонение от мобилизации мужчину, который получил статус ограниченной годности к службе. Об этом известно из приговора Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 31 января.

Уроженец Мукачево 10 октября 2023 года прошел медицинский осмотр и был признан ВЛК ограниченно годным к службе. Он не мог бы служить в ДШВ, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях, однако мог бы быть направлен в военкомат, военное учреждение или учебное заведение.

В тот же день мужчина получил под подпись повестку, по которой должен был явиться в ТЦК 11 октября. Однако он мобилизоваться не захотел и написал отказ от прохождения службы. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде украинец подтвердил, что отказался от мобилизации. Он объяснил, что написал соответствующее заявление, потому что "имеет плохое состояние здоровья и не может находиться на военной службе".

Уклониста признали виновным и приговорили к пяти годам заключения. Однако от отбывания наказания его освободили, назначив три года испытательного срока.

Напомним, в Черниговской области обнаружили украинца, который спрятался под сиденьем авто. Он прикрылся ковриком и надеялся нелегально выехать так за границу.

Журналисты разобрались, кого могут мобилизовать в феврале.