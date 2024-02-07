Українець відмовився від мобілізації через "поганий стан здоров'я": як його покарали

Чоловіка визнали обмежено придатним до служби, і не могли направити на бойові посади. Однак мобілізуватись він не захотів.

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В Україні засудили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав статус обмеженої придатності до служби. Про це відомо з вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 31 січня.

Уродженець Мукачева 10 жовтня 2023 року пройшов медичний огляд та був визнаний ВЛК обмежено придатним до служби. Він не міг би служити у ДШВ, плавскладі, морській піхоті та спецспорудах, однак міг би бути скерований у військкомат, військову установу чи навчальний заклад.

Того ж дня чоловік отримав під підпис повістку, за якою мав з’явитись у ТЦК 11 жовтня. Однак він мобілізуватись не захотів та написав відмову від проходження служби. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді українець підтвердив, що відмовився від мобілізації. Він пояснив, що написав відповідну заяву, бо "має поганий стан здоров’я і не може перебувати на військовій службі".

Ухилянта визнали винним та засудили до п’яти років ув’язнення. Однак від відбування покарання його звільнили, призначивши три роки іспитового терміну.

Нагадаємо, у Чернігівській області виявили українця, який сховався під сидінням авто. Він прикрився килимком та сподівався нелегально виїхати так за кордон.

Журналісти розібрались, кого можуть мобілізувати у лютому.