"Без лікарів і за 5 хвилин": українець звинуватив ВЛК та ТЦК у порушенні закону

Чоловік стверджує, що йому намагались видати "бойову повістку" після рекордно швидкого медогляду. Його особливістю, зі слів призовника, стала відсутність самих медиків.

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В Україні засудили за ухилення від мобілізації громадянина, якому нібито провели медогляд без присутності лікарів. Про це відомо з вироку Червоноградського міського суду Львівської області від 1 лютого.

Уродженець села Соколівка 20 липня 2023 року отримав мобілізаційне розпорядження після того, як того ж дня був визнаний ВЛК придатним до військової служби. Вже 21 липня резервіста відправили у військову частину, але там він написав заяву про відмову від проходження служби.

За кілька днів, 26 липня, чоловіку знову спробували вручити "бойову повістку", але мобілізуватись він відмовився. 27 липня він очікувано у ТЦК не з’явився.

Вже 19 вересня українця намагались видати повістку у відділенні поліції. На це правоохоронці та працівники ТЦК традиційно отримали відмову. Зранку 21 вересня на ухилянта у військкоматі так і не дочекались.

На суді чоловік частково визнав свою вину. Він заявив, що стикнувся з неправомірними діями працівників ТЦК. Зі слів резервіста, у нього забрали телефон, після чого затримали та утримували.

Висновок ВЛК, як стверджує обвинувачений, також був складений з порушеннями. Медогляд нібито "провели без лікарів і за 5 хвилин". Ухилянт поскаржився, що на тлі цих подій у нього "стався стрес", тому і відмовився від повістки.

"Додав, що займається волонтерством, допомагає ЗСУ. Повідомив, що стан здоров`я у нього незадовільний. У вчиненому він щиро розкаюється та просить його суворо не карати", — передали у вироку.

Українця визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, український командир Вадим Мазевич прокоментував мобілізацію в Україні. Він запевнив, що воювати рано чи пізно будуть усі.

Чоловіки, які вже приходили у ТЦК та не були мобілізовані, можуть отримати повістку повторно. На це є декілька причин, зокрема протермінування висновку ВЛК.