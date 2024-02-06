"Без врачей и за 5 минут": украинец обвинил ВЛК и ТЦК в нарушении закона

Мужчина утверждает, что ему пытались выдать "боевую повестку" после рекордно быстрого медосмотра. Его особенностью, по словам призывника, стало отсутствие самих медиков.

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В Украине осудили за уклонение от мобилизации гражданина, которому якобы провели медосмотр без присутствия врачей. Об этом известно из приговора Червоноградского городского суда Львовской области от 1 февраля.

Уроженец села Соколовка 20 июля 2023 года получил мобилизационное распоряжение после того, как в тот же день был признан ВВК годным к военной службе. Уже 21 июля резервиста отправили в воинскую часть, но там он написал заявление об отказе от прохождения службы.

Через несколько дней, 26 июля, мужчине снова попытались вручить "боевую повестку", но мобилизоваться он отказался. 27 июля он ожидаемо в ТЦК не появился.

Уже 19 сентября украинцу пытались выдать повестку в отделении полиции. На это правоохранители и работники ТЦК традиционно получили отказ. Утром 21 сентября уклониста в военкомате так и не дождались.

На суде мужчина частично признал свою вину. Он заявил, что столкнулся с неправомерными действиями работников ТЦК. По словам резервиста, у него забрали телефон, после чего задержали и удерживали.

Заключение ВВК, как утверждает обвиняемый, также было составлено с нарушениями. Медосмотр якобы "провели без врачей и за 5 минут". Уклонист пожаловался, что на фоне этих событий у него "случился стресс", поэтому и отказался от повестки.

"Добавил, что занимается волонтерством, помогает ВСУ. Сообщил, что состояние здоровья у него неудовлетворительное. В содеянном он искренне раскаивается и просит его строго не наказывать", — передали в приговоре.

Украинца признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Напомним, украинский командир Вадим Мазевич прокомментировал мобилизацию в Украине. Он заверил, что воевать рано или поздно будут все.

Мужчины, которые уже приходили в ТЦК и не были мобилизованы, могут получить повестку повторно. На это есть несколько причин, в частности просрочка заключения ВВК.