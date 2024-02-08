"Не стоит ожидать прогресса": посол Британии в НАТО объяснил, каким будет для Украины саммит в июле

Посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри надеется, что американская помощь будет передана "как можно скорее", поскольку это будет политическим сигналом, который подтвердит неизменное обязательство Запада перед Украиной довести дело до конца.

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине не стоит ожидать большого прогресса в вопросе относительно своего членства в блоке. Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри, сообщает Politico.

Члены военного альянса соберутся в столице США 9-11 июля. По его мнению, вероятно, будет обсуждаться тема относительно вероятного участия Украины в НАТО, но Киеву стоит умерить свои ожидания.

Дипломат не ожидает большого прогресса вперед. В то же время отметил Куорри, Великобритания "абсолютно уверена, что законное место Украины — в НАТО".

"Это вопрос когда, а не если, и наша работа здесь заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Украину, когда она все ближе приближается к альянсу", — сказал он.

Союзники по НАТО давно выражали свою поддержку заявке Украины на членство, но до сих пор не смогли предложить четкий график вступления. Прошлогодний саммит в Вильнюсе завершился без четкой декларации о том, что Украина может стать членом блока после завершения войны с Россией, отсутствие резолюции, которая якобы разозлила тогда украинскую сторону.

Куорри сказал, что надеется, что американская помощь будет передана "как можно скорее". По его словам, это будет очень важно как с точки зрения сути, так и с точки зрения политического сигнала, который поступит относительно неизменного обязательства Запада перед Украиной довести это до конца.

"Мы действительно надеемся увидеть быстрый прогресс в этом пакете", — сказал Куорри.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе 7 февраля заявил, что Россия потеряла 300 тысяч военнослужащих в войне против Украины. Дальнейшая поддержка Киева, по его словам, не является "благотворительностью", поскольку отвечает интересам безопасности альянса.