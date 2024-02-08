Эквадор возвращает Киеву ЗРК "Оса" и зенитные пулеметы ЗУ-23-2: Украина развивает ВПК, — ISW

По данным аналитиков, латиноамериканская страна также передаст шесть зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ", 18 РСЗО БМ-21 "Град", пять вертолетов Ми-17.

Эквадор меняет военную технику советских времен на американскую. Стоимость такой сделки оценивается примерно в 200 млн долларов. Впоследствии США передадут советскую технику Украине. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 7 февраля.

Сообщается, что Эквадор передает шесть зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ", 18 РСЗО БМ-21 "Град", пять вертолетов Ми-17, 128 зенитных пулеметов ЗПУ-1-2 и 34 зенитных пулемета ЗУ-23-2. Все это США отправит непосредственно на поле боя для Украины.

Высокопоставленные официальные лица Украины прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Киев формирует отдельный род сил беспилотных систем в составе ВСУ. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 7 февраля сообщил, что появится новая структура управления, которая поможет решать задачи, связанные с радиочастотным планированием, взаимодействием с системами РЭБ и запуском удаленных систем РЭБ. По словам Федорова, есть три украинских компании, выпускающие ударные дроны, которые готовы к масштабированию производства. Проект "Украинская армия дронов" сейчас включает в себя 67 моделей дронов.

Глава Минцифры также упомянул о том, что украинские компании разработали аналог российского барражирующего боеприпаса "Ланцет". Эти дроны могут появиться на передовой примерно через два месяца.

Напомним, что посол Британии в НАТО объяснил, каким будет июльский саммит Альянса Украины.

Также сообщалось, что глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о "безумных разрушениях" в городе.