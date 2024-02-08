ВС РФ могут готовить подкоп к Никополю под высохшим Каховским водохранилищем, — СМИ (карта)

В медиа отмечают, что "труба", по которой оккупанты недавно проползли в Авдеевку и зашли в тыл украинским войскам, вдвое меньше чем расстояние между Никополем и оккупированной Каменкой-Днепровской.

Россияне могли соорудить подкоп и систему инженерных сооружений в районе высохшего Каховского водохранилища в сторону Никополя Днепропетровской области, которые, вероятно, используют для скрытой переброски ДРГ противника. Об этом сообщает команда "evocation.info" в Telegram.

"Мы до конца не были уверены в достоверности полученных данных и при обычных обстоятельствах не стали бы их публиковать. Но последние подтвержденные случаи применения оккупантами тактики "подкопов" в Авдеевке и Белогоровке, а также сегодняшний трагический случай в Никополе заставляют нас сделать исключение, чтобы избежать неприятных последствий в будущем", — говорится в сообщении.

Кроме того, в заметке отметили, что Каховское водохранилище протяженностью около 230 км фактически превратилось в пустырь и серую зону после подрыва россиянами ГЭС.

"Для понимания — расстояние между Никополем и оккупированной Каменкой-Днепровской составляет всего 4 километра. Например, труба, по которой оккупанты недавно проползли в Авдеевку и зашли в тыл нашим войскам, вдвое меньше", — отмечают администраторы команды.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что на Днепропетровщине застрелили заместителя городского головы города Никополь. Его авто расстреляли неизвестные.

27 января сообщалось, что российская ДРГ расстреляла брата и сестру в Сумской области. По данным следствия, родственники ехали из одного приграничного села в другое. Правоохранители возбудили дело о нарушении законов войны и умышленном убийстве.