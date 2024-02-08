В новом пакете санкций против РФ ограничат компании, которые вовлечены в импорт оружия из КНДР, — СМИ

Санкции ЕС направлены против российских военных и технических компаний. Блок предлагает наказать более 100 физических и юридических лиц. Предложения включают фирмы, доставляющие боеприпасы из Северной Кореи.

Европейский Союз предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 человек в рамках нового пакета мер до двух лет с момента масштабного вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документам, с которыми ознакомились представители агентства, ограничения будут касаться отдельных лиц и фирм. Речь идет о тех, кто занимается производством оружия и поставкой ключевых электроники и технологий, которые используются российскими оборонными компаниями для создания вооружений.

Предложения, которые требуют поддержки всех стран ЕС, прежде чем их примут, также будут касаться транспортных компаний, отвечающих за транспортировку и логистику для доставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. КНДР предоставила России сотни тысяч артиллерийских снарядов. Ранее Bloomberg сообщал, что пакет санкций, который станет 13-м с момента вторжения, будет ограниченным. Группа государств-членов призывает блок быть более амбициозным и добавить новые экономические санкции.

Нынешние предложения также включают добавление нескольких военных и других чиновников, политиков, в частности Алексея Дюмина, бывшего охранника главы Кремля Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области, и директоров компаний в санкционные списки. Списки могут измениться до того, как их согласуют страны-члены.

Напомним, 8 февраля Михай Попшой, министр иностранных дел Молдовы, заявил, что страна присоединилась к почти всем санкциям ЕС против России и не допускает нормализации отношений с РФ. Он назвал действия россиян против украинцев варварством и призвал забыть о торговле с РФ.