"Нужны новые подходы": главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку, — Умеров

Как отметил министр обороны, 2024 принесет изменения, поэтому командованию нужны новые подходы и стратегии.

Министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил увольнение с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом 8 февраля Умеров сообщил на своей Facebook-странице.

"Генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач — руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией", — отметил Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что война меняется и требует изменений.

"Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии", — пояснил Умеров.

Министр поблагодарил главкома Залужного за его работу в ВСУ.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", — написал Умеров.

Увольнение Залужного

Немногим ранее, 8 февраля, президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным и поблагодарил его за работу. В свою очередь, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.

Ранее, 29 января, в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.