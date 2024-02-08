"Нужны новые подходы": главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку, — Умеров
Как отметил министр обороны, 2024 принесет изменения, поэтому командованию нужны новые подходы и стратегии.
Министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил увольнение с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом 8 февраля Умеров сообщил на своей Facebook-странице.
"Генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач — руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией", — отметил Умеров.
Министр обороны подчеркнул, что война меняется и требует изменений.
"Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии", — пояснил Умеров.
Министр поблагодарил главкома Залужного за его работу в ВСУ.
"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", — написал Умеров.
Увольнение Залужного
Немногим ранее, 8 февраля, президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным и поблагодарил его за работу. В свою очередь, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.
Ранее, 29 января, в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.