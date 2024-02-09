На Луганщине оккупант расстрелял сослуживцев: росСМИ обнародовали подробности (фото)

Российские военнослужащие, по данным медиа, среди ночи устроили импровизированное застолье. Далее что-то между собой не поделили и произошла стрельба.

На оккупированной Луганщине произошло ЧП. Один из российских захватчиков устроил стрельбу и убил сослуживцев. Об этом пишет российское издание ASTRA.

"В "ЛНР" военнослужащий во время пьянки расстрелял сослуживцев из автомата. Двое погибли, один ранен,", — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в районе оккупированного села Курячевка Луганской области ночью 7 февраля. В поле были найдены расстрелянные военнослужащие в/ч 36994 — 33-летний Ринат Халилов и 43-летний Павел Ляшенко. Еще один военнослужащий этой воинской части 39-летний Юрий Генералов выжил и его госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки.

Павел Ляшенко Ринат Халилов

По словам уцелевшего оккупанта, они выпивали с товарищами ночью в поле. Во время застолья между ними возникла ссора, и 48-летний военнослужащий Александр Стеблин схватился за автомат и расстрелял сослуживцев.

Напомним, что в городе Лиман боец НГУ расстрелял двух полицейских, пенсионерку и ее дочь. Военнослужащий задержан, рассказали в Государственном бюро расследований.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине расстреляли авто заместителя мэра Никополя. 58-летний мужчина погиб на месте.