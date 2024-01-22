Боец Нацгвардии расстрелял женщин и копов на Донбассе: подробности массового убийства

Нацгвардеец убил двух полицейских, пенсионерку и ее дочь. Военнослужащий задержан, рассказали в Государственном бюро расследований.

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В городе Лиман Донецкой области военнослужащий Нацгвардии убил четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в Telegram.

"Работники ГБР при содействии Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лиман Донецкой области", — говорится в сообщении.

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Утром 21 января местная женщина из Лимана вызвала следственно-оперативную группу из-за конфликта с военнослужащим Нацгвардии. Через некоторое время пропала связь с правоохранителями, которые выехали на вызов. В 8:00 на место происшествия выехала другая группа, которая обнаружила тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин — пенсионерки и ее дочери.

В ГБР отметили, что по горячим следам был задержан военный по подозрению в умышленном убийстве. Кроме этого, следователи ГБР проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УКУ.

Продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Напомним, 12 января в СМИ сообщили, что в Николаевской области военнослужащий ВСУ, который совершил самоубийство, перед этим мог застрелить заместителя командира роты. Трагедия произошла 7 января в населенном пункте Березнеговатое.

11 декабря 2023 года стало известно, что в Хмельницкой области 48-летний мужчина убил 41-летнюю военную медсестру.