Боєць Нацгвардії розстріляв жінок та копів на Донбасі: подробиці масового вбивства

Нацгвардієць вбив двох поліцейських, пенсіонерку та її дочку. Військовослужбовця затримано, розповіли в Державному бюро розслідувань.

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У місті Лиман Донецької області військовослужбовець Нацгвардії вбив чотирьох людей. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань у Telegram.

"Працівники ДБР за сприяння Національної поліції Україні проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман Донецької області", — йдеться у повідомленні.

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Вранці 21 січня місцева жінка з Лимана викликала слідчо-оперативну групу через конфлікт з військовослужбовцем Нацгвардії. Через певний час зник зв'язок з правоохоронцями, які виїхали на виклик. О 8:00 на місце події виїхала інша група, яка виявила тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки.

У ДБР наголосили, що по гарячих слідах було затримано військового за підозрою в умисному вбивстві. Крім цього, слідчі ДБР проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події у межах кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, 12 січня у ЗМІ повідомили, що в Миколаївській області військовослужбовець ЗСУ, який вчинив самогубство, перед цим міг застрелити заступника командира роти. Трагедія сталася 7 січня в населеному пункті Березнегувате.

11 грудня 2023 року стало відомо, що в Хмельницькій області 48-річний чоловік вбив 41-річну військову медсестру.