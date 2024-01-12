Вистрілив 6 разів: у Миколаївській області військовий міг застрелити заступника командира, — ЗМІ

За словами представника спеціалізованої прокуратури Андрія Кльопова, постріли здійснювались з автомата, який був закріплений за бійцем ЗСУ. Після злочину він наклав на себе руки.

Related video

У населеному пунктi Березнегувате Миколаївської області боєць ЗСУ міг розстріляти заступника командира роти, після чого вчинив самогубство. Про це повідомляє видання "НикВести" 12 січня.

Важливо

Житель Хмельниччини вбив знайомого, бо сплутав його з російським солдатом: подробиці

У коментарі журналістам керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов підтвердив трагедію, яка сталася ще 7 січня.

За його словами, близько 21:00 старшина роти щонайменше 6 разів вистрілив у командира з власного автомата, що в результаті і призвело до його загибелі.

"На жаль, інформація підтвердилася. У селищі міського типу Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів із закріпленого за ним автомата у заступника командира роти. На місце був виїзд для огляду, допитано свідків. З'ясовуємо", — заявив Андрій Кльопов.

Окремо було зазначено, що досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Національної поліції Миколаївської області, а процесуальне керівництво здійснює місцева спеціалізована прокуратура в області Південного регіону.

Ними було відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Про попередні результати розслідування на момент публікації матеріалу не повідомлялося.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, що в Києві жорстоко вбили військового. За інформацією слідства, бійця ЗСУ вбив його знайомий із Вінницької області. Підозрюваного затримали й доправили в СІЗО, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

11 грудня повідомлялося, що у Хмельницькій області на 9 років ув'язнили чоловіка, який убив військову медсестру. Суд також постановив стягнути з чоловіка 800 тисяч гривень моральної компенсації на користь матері загиблої жінки.