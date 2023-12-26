Довічний вирок: у Донецьку засудили бійців ЗСУ за "вбивство" маріупольців

Українським військовослужбовцям, які тримали оборону на комбінаті Ілліча, звинуватили по двох статтях — вбивство і жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території.

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Верховний суд окупованої частини Донецької області засудив військовослужбовців ЗСУ до довічного позбавлення волі за звинуваченням у вбивстві мирних жителів Маріуполя в березні 2022 року. Про це повідомляє Генпрокуратура Росії.

За версією обвинувачення, четверо військових — Євген Якубенко, Дмитро Латишев, Володимир Кучеренко та Сергій Балицький, перебуваючи на території Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, вбили пострілами з автоматів 12 мирних жителів. Ще двох людей було поранено.

"Військовослужбовцям інкримінували дві статті — про вбивство і про жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території. Суд призначив їм відбування покарання в колонії особливого режиму", — зазначає в інформації російське видання Meduza.

Крім того, на окупованому Донбасі засуджено ще одного військовослужбовця ЗСУ — 25-річного водія 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дениса Рашплю. Він нібито в період із 28 лютого до 9 квітня 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях, розташованих на території підприємства "Азовзагальномаш" у Маріуполі, виконував злочинні накази командирів і розстріляв з автомата 25 громадян.

"У результаті 16 із них загинули, іншим вдалося врятуватися. Усі потерпілі були мирними жителями, які не беруть участі в бойових діях", — пише Генпрокуратура РФ.

Дениса Рашплю засудили до 22 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

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