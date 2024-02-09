Shahed атаковали 3 региона Украины: что известно о работе ПВО и последствиях ударов (фото, видео)

Ударные дроны-камикадзе оккупанты запускали из оккупированного Крыма и Курской области. По меньшей мере 7 вражеских ударов зафиксировано по населенному пункту на Харьковщине.

В ночь на 9 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Взрывы раздавались в Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. О работе ПВО рассказали в Воздушных силах Украины.

"Противник нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда — Крым и Курской области — РФ. К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате боевой работы уничтожено 10 "шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Атака БпЛА на Николаевщине

Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, 9 февраля ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed-136/131".

"Ночью, 9 февраля, враг атаковал ударными БпЛА с. Александровка Гороховской громады. В результате удара на фермерском хозяйстве возник пожар и повреждены три грузовых автомобиля, автобус и складские помещения. По состоянию на 06:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет", — сообщил Ким.

Атака РФ на Херсонщине

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что за минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 342 снаряда из артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Из них по городу Херсон было использовано 43 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение и объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 — получил ранения", — отметил глава ОГА.

Атака БпЛА на Харьковскую область

По меньшей мере 7 вражеских дронов атаковали Харьковскую область в ночь на 9 февраля. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В 00:15 состоялся вражеский обстрел БпЛА "Shahed" в селе Коропово Змиевской тергромады. Нанесено не менее 7 ударов. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадке ресторана. Также повреждены 3 автомобиля. Пострадал 47-летний гражданский мужчина — охранник, медицинскую помощь оказали на месте. В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая", — отметил Синегубов.

Напомним, что 9 февраля российские объекты в Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Черном море атаковали всего 19 дронов.

Ранее сообщалось, что "киберпартизаны" из Беларуси передали Украине данные о производителе БпЛА "Орлан".