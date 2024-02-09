Крушение Ил-76 под Белгородом: пленных ВСУ на борту самолета не было, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, российские медиа, если бы военнопленных транспортировали самолетом Ил-76, обязательно воспользовались ситуацией, сняв несколько пропагандистских сюжетов на месте крушения.

Алексей Данилов, секретарь СНБО, подтвердил информацию о крушении самолета Ил-76 в России, однако отметил, что в нем не было украинских военнопленных. Он также отметил, что Украина не располагает достаточной информацией о судьбе своих пленных, которые должны были быть обменяны в тот день. Об этом он сообщил в интервью изданию "Бабель".

"Были там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", — подчеркнул Данилов.

По мнению секретаря СНБО, российские власти определенно воспользовались бы этой ситуацией для телеэфира и сняли бы материалы на эту тему.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И потому давайте дождемся, нужно просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка", — сказал секретарь СНБО и добавил, что в современном мире ничего скрыть невозможно.

Напомним, что 24 января в Белгородской области РФ произошло падение российского Ил-76 вблизи села Яблоново. Российские власти утверждают, что на борту находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, обвиняя Украину в уничтожении самолета.

Официальные источники в ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января был запланирован обмен. Тем не менее, заявление о наличии украинских военнопленных на борту не подтверждается разведкой. ГУР также указали, что на борту могли быть как ракеты, так и члены экипажа, включая российских чиновников, но ФСБ в последний момент запретила им садиться на самолет.