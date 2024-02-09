РФ выкатила пятую подводную лодку класса "Борей-А" — крейсер "Князь Пожарский" (фото)

Атомная подводная лодка вооружена баллистическими ракетами 3М30 системы "Булава", которые несут по 6 сверхзвуковых маневрирующих ядер­ных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 т.

Пятый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" — "Князь Пожарский", который был построен на предприятии "Севмаш" для Военно-морского флота России, выведен из сборочного цеха и подготовлен к спуску на воду. Об этом 9 февраля сообщили в Naval News.

Обозреватели пишут, что мероприятие было запланировано на 31 января, но в срок россиянам уложиться не удалось, поэтому церемония состоялась 3 февраля. Операция по спуску на воду будет проведена в ближайшие дни, после чего субмарину отбуксируют к причалу оснащения, где пройдут заводские испытания и подготовка к государственным ходовым испытаниям. В ходе них крейсер "Князь Пожарский" будет тестировать свое вооружение, в том числе и основное: баллистические ракеты 3М30 системы "Булава".

Что известно о субмарине

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами или ПЛАРБ класса "Борей-А" предназначены для нанесения ракетных ударов по стратегически важным военно-промышленным объектам противника. Они имеют длину 170 м, подводное водоизмещение около 24 000 т, основное вооружение — 16 межконтинентальных баллистических ракет подводного базирования 3М30 системы "Булава". Также вооружены шестью 533-мм пусковыми установками для торпед, противолодочных ракет и донных мин.

Технические характеристики:

длина – 170 м;

ширина – 14 м;

осадка – 10м;

подводная скорость – 29 узлов, надводная – 15 узлов;

экипаж – 107 человек;

автономность плавания – 90 дней.

Субмарины имеют ядерную силовую установку с реактором ОК-650В мощностью 170 МВт, которая приводит в движение паротурбинную установку мощностью около 50 000 л. с., впервые примененную на российских атомных подводных лодках. Она обеспечивает акустическую скрытность, что является ключевым моментом для кораблей такого назначения.

Еще одна новинка субмарин класса "Борей-А" — гидролокационная система МГК-600Б "Иртыш-Амфора-Борей", в которой используется — опять же впервые в России — сферическая антенна, установленная на носу субмарины.

Что касается основного вооружения, то комплекс "Булава" оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования. В качестве полезной нагрузки ракета несет 6 сверхзвуковых маневрирующих ядер­ных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 т, способных менять тра­екторию полета по высоте и курсу. По мнению некоторых экспертов, ракет принадлежит к квазибаллистическому типу.

Напомним, многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота РФ после ремонта была спущена на воду, а ее модернизация продолжается. По данным СМИ, российская субмарина станет носителем так называемых "гиперзвуковых" ракет 3М22 "Циркон".