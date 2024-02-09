Усиление мобилизации в Украине: кому не грозит призыв по новому закону

Документом предусмотрен целый ряд категорий граждан, которые не могут быть мобилизованы. Однако в случае со студентами и многодетными родителями есть несколько важных условий.

В Украине поддержали в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации № 10449. Журналисты "24 канала" разобрались, кому не грозит призыв в случае его подписания.

Новый закон о мобилизации: госслужащие

Руководители министерств и их заместители, руководители госорганов и органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, не подлежат призыву.

Также от мобилизации освобождены судьи, судьи Конституционного суда, члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, дисциплинарные инспекторы ВСП.

Еще освобождение от мобилизации получат работники Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел и учреждений экспертной службы МВД.

Новый закон о мобилизации: студенты

Среди студентов, обучающихся на дневной или дуальной форме, призыв не грозит тем, кто получает более высокий уровень образования, чем предыдущий.

Однако это правило не распространяется на аспирантов-контрактников, докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру.

Новый закон о мобилизации: военные

Военнослужащих, которые уволились в запас после окончания срока службы во время военного положения, не смогут призвать еще 2 года. Однако они смогут продолжить службу добровольно.

Новый закон о мобилизации: мужчины, у которых есть дети

Мужчины, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, имеют отсрочку. Однако согласно законопроекту есть одно условие — отсутствие долгов по алиментам более чем за три месяца.

Также от мобилизации освобождаются мужчины, которые имеют ребенка, и чья жена умерла, была лишена родительских прав или признана пропавшей без вести.

Призыв не грозит тем, кто усыновил детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Так же не мобилизуют опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей и патронатных воспитателей.

Новый закон о мобилизации: лица с инвалидностью

Лица с инвалидностью мобилизации не подлежат. Однако украинцы из этой категории могут служить в армии по контракту.

Напомним, юрист Владислав Зайцев разобрал положения мобилизационного законопроекта и объяснил, что изменится для украинцев.

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