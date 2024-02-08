"Просто забираем людей": в комитете Рады раскритиковали законопроект о мобилизации

Член оборонного комитета Соломия Бобровская объяснила, что новый закон предусматривает "безлимитную" службу. Также она раскритиковала идею введения электронных повесток.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народный депутат и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 8 февраля в эфире "Эспрессо" рассказала, какие его пункты вызывают споры.

"Один из самых болезненных вопросов — я считаю, что военнослужащие, которые служат, их голоса должны быть услышаны — это вопрос о демобилизации", — отметила Бобровская.

Она объяснила, что законопроект позволяет демобилизоваться после 36 месяцев службы. Однако для этого военнослужащий должен написать рапорт, а затем получить решение Ставки и указ президента Владимира Зеленского.

"Во-первых, это не функционал Ставки. А во-вторых, это будет означать фактически безлимитное количество времени, как и сегодня. Например, срочники — парни и девушки — будут ожидать неизвестное количество времени", — подчеркнула нардеп.

По ее словам, никто точно не знает, демобилизация наступит после завершения военного положения или через месяц после Ставки. В то же время в армии есть люди, которые не имели ротаций и отпусков уже в течение двух лет.

Бобровская заявила, что такая демобилизация также несет риски для мотивации населения вступать в ряды ВСУ. Она подчеркнула, что финансового и идеологического факторов недостаточно.

"Мы просто забираем людей, и никто не знает, сколько они будут служить", — сказала депутат.

Кроме того, она рассказала, что в оборонном комитете возник вопрос, выдержит ли человек 36 месяцев на передовой, например, в Крынках (Херсонская область).

"Это невозможно", — заявила Бобровская.

Она добавила, что фактически правительство объединило в один законопроект "солянку из многих вещей". Также вопросы вызывает электронный кабинет призывника. По словам парламентария, непонятно, как он будет функционировать и выдержит такое количество пользователей.

"И давайте будем откровенны: интернет, смартфон и компьютер есть далеко не у всех людей в нашей стране. В прифронтовой и приграничной зонах связи нет, даже элементарной мобильной. Я уже вижу эти старания заполнить свой кабинет", — отметила нардеп.

Она рассказала, что дискуссии ведутся и вокруг норм о лишении отсрочки аспирантов-контрактников, опекунов лиц с инвалидностью III группы. Эти пункты активно обсуждаются.

Комментарий Соломии Бобровской (о противоречивых пунктах мобилизационного законопроекта — с 2:18)

Напомним, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что замечания к законопроекту №10449 заняли девять страниц. Он рассказал, какие пункты вызвали больше всего вопросов.

8 февраля глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия рассказал, какие нормы законопроекта о мобилизации будут менять ко второму чтению.