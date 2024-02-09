Вместо Osprey: президента США теперь сопровождают вертолеты CH-47F Chinook (фото)

Сейчас все конвертопланы приземлены после нескольких аварий, одна из которых закончилась гибелью 8 военных. Теперь Джо Байдена сопровождают CH-47F Chinook.

После аварии конвертоплана MV-22 Osprey в ноябре 2023 года Пентагон приземлил все борта. Пока ситуацию не разрешат, вертолет CH-47F Chinook будет выполнять роль конвертопланов. Об этом сообщает The War Zone.

С декабря 2023 года конвертоплан MV-22 Osprey находится на земле. Его роль выполняет вертолет CH-47F Chinook. В небе над Манхэттеном зафиксировали Chinook, где сопровождали президентский борт и вертолет VH-3D. Борт сопровождал президента США Джо Байдена.

Президентские вертолеты на пирсе

Использование армейских вертолетов для поддержки путешествий Белого дома является довольно распространенным явлением во время поездок за границу, но внутри Штатов такая ситуация происходит значительно реже. За последние 25 лет президента много раз путешествовали на вертолете, который имеет позывной Army One.

Приземление V-22 оказывает серьезное влияние на Воздушные силы США, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты. Особенно важным конвертопланы являются для Корпуса морской пехоты. MV-22 главным образом отвечают за передвижение персонала Белого дома, сил быстрого реагирования, персонала Секретной службы и других официальных гостей для поддержки президентских миссий.

Теперь его роль выполняет вертолет CH-47. Они находятся на вооружении уже много десятилетий, поэтому они могут подменять конертопланы, пишут авторы.

"Мы не верим, что новейшие проблемы связаны с проблемой жесткого включения сцепления, но мы не узнаем точно, пока не будет завершено расследование", — заявила Марсия Харт, директор по коммуникациям NAVAIR.

Напомним, 7 февраля в США заявили, что Osprey непригодны для эксплуатации после аварии.

29 ноября в Японии упал в море американский конвертоплан Osprey с 8 бойцами на борту.