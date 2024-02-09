Австралия запретила поставки Украине вертолетов MRH90 в Украину

В Минобороны Австралии считают вертолет Taipan опасным для полета, поэтому уже идет процесс утилизации 45 бортов.

История с запросом на транспортные вертолеты MRH90 Taipan завершена. Министерство обороны Австралии заблокировало поставки бортов Украине. Об этом сообщает Asia-Pacific Defence Reporter.

Во время разговора сенатора Дэвида Фосетта с главой МИД Австралии Пени Вонг было озвучено, что Украина впервые заявила о заинтересованности вертолетами Taipan еще в октябре 2023 года, а не в декабре, как сообщалось ранее. Это произошло во время конференции НАТО в октябре прошлого года. Передача вертолетов Украине позволила бы сэкономить средства Австралии на полную утилизацию 45 вертолетов.

Однако Минобороны Австралии было против поставок и они считали, что MRH90 не подходят Украине. На основании этих фактов правительству предлагалось сформировать собственное мнение. При этом Фосетт отметил, что Киев подавал официальный запрос на получение Taipan. Несколько бортов до сих пор остаются пригодными для полетов.

Понг в свою очередь заявила, что правительство Австралии в своей политике и в дальнейшем будет опираться на советы Минобороны по вопросу вертолетов Taipan.

Напомним, Украина подавала запрос на получение вертолетов MRH90. Несмотря на проблемы с безопасностью полетов, украинская сторона была готова пойти на риск. Однако в Австралии уже начали процесс утилизации транспортников, поэтому ВСУ их не получат.

25 января в сети показали, как выглядят MRH90 в процессе утилизации.