Нападение на страну НАТО через 3-5 лет: РФ производит в 10 раз больше снарядов, чем ЕС, — FT

По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, у РФ может появиться достаточный военный потенциал раньше, чем ожидали в Европе. Москва перезагрузила свой ВПК и обеспечила поставки из Ирана и Северной Кореи.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен как и его коллеги из ЕС, бьет тревогу из-за увеличения оборонных расходов РФ, что может привести к прямой конфронтации с НАТО и проверке обязательства Альянса относительно коллективной безопасности. Об этом пишет Financial Times.

"Нельзя исключать того, что через 5-7 лет Россия решит протестировать статью 5-ю устава НАТО и солидарность стран", — заявил Поульсен в интервью местному изданию Jyllands-Posten, сославшись на новые данные и то, что еще в прошлом году оценки НАТО были другими.

В последнее время подобные предупреждения участились. В частных беседах многие опасаются, что победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США воодушевит РФ.

В этом году и глава Минобороны Швеции, и премьер-министр страны уже предупреждали своих граждан о том, что им следует морально подготовиться к войне. Немецкие и эстонские министры заявили, что Россия может напасть на НАТО в течение пяти-восьми лет.

"Пока западные союзники Киева пытались договориться о дальнейшем финансировании и наращивании производства оружия для Украины, Россия перезагрузила свой ВПК и обеспечила поставки вооружений из таких стран, как Иран и Северная Корея", — отметили журналисты.

По словам Поульсена, есть основания для беспокойства, поскольку потенциал РФ в том, что касается производства военной техники, значительно возрос.

"Россия потенциально стремится [к нападению]. Теперь у них также может появиться военный потенциал, раньше, чем мы ожидали", — объяснил Микаэль Йоханссон, гендиректор шведской оборонной компании Saab, к слову, одной из ведущих в Европе.

Он обеспокоен тем, что Россия производит примерно 4-5 млн артиллерийских снарядов в год — в 10 раз больше, чем способна Европа. По его словам, существует значительная потребность в "большем количестве площадок и мощностей" для производства оружия в Европе.

Влад Георгицэ, недавно назначенный руководителем вооруженных сил Румынии, заявил, что Россия нанесет удар по Молдове и западным Балканам, если добьется успеха в Украине. Он советует гражданам Румынии быть готовыми к такому развитию событий.

"Российская Федерация на этом не остановится. Если победит в Украине, следующей мишенью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряженности на западных Балканах. Я более чем убежден, что политика президента [Владимира] Путина в ближайшем будущем будет обостряться", — заявил Георгицэ.

Напомним, что у ВСУ закончатся истребители Су-25, поэтому Украина ждет американских "Бородавочников" A-10 Thunderbolt II.

Также сообщалось, что аналитики ISW оценили заявления Путина в интервью Такеру Карлсону. Сообщается, что глава Кремля "переписал века истории" и хочет разрушить Украину.