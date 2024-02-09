Сократить разрыв между фронтом и ТЦК: у Зеленского пояснили, зачем ТЦК работать круглосуточно

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, необходимо перестроить работу ТЦК, чтобы обеспечить эффективные процессы ротации и дополнительного комплектования войска.

Территориальным центрам комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) разрешили работать круглосуточно, чтобы решить вопросы ротации и сократить разрыв между деятельностью на фронте и работой военкоматов. Об этом 9 февраля в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что нужно точно понимать, какое количество людей необходимо для того, чтобы они прошли тренировки, а также соответствующую психологическую подготовку для того, чтобы можно было обеспечить процессы ротации.

"Это вопрос не одного дня или недели. Когда ты формируешь определенные тренировочные базы, "насыщаешь" их людьми и таким образом это будет занимать временной промежуток в месяц, два, три для того, чтобы люди и функционально и психологически были готовы к соответствующей работе уже на переднем краю. И это все нужно иначе выстраивать", — пояснил Подоляк.

По словам советника главы ОП, после двух лет войны возникла определенная усталость, поэтому работу ТЦК нужно перестроить.

"На мой взгляд, Кабинет министров идет навстречу ТЦК, чтобы они работали не с 9 до 18 дня, потому что у войны нет перерыва на обед. Чтобы избавиться от этого разрыва, что кто-то работает в определенное время, а на фронте находятся 24 на 7, и чтобы была правильно построена логистика подготовки людей, которые пойдут на ротации, доукомплектации и так далее, вот для этого нужно, чтобы ТЦК работали иначе", — добавил Подоляк.

Он также отметил, что это изменение касается не только времени работы ТЦК, но также кадровых вопросов и процесса работы в целом.

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Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК

9 февраля стало известно, что Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную деятельность ТЦК. Военкоматы смогут налагать штрафы за нарушения правил мобилизации, воинского учета и других законов.

Рассмотрение административных правонарушений: ТЦК и СП будут иметь право применять штрафы за нарушения законов о мобилизации, воинском учете и других нормативных актов.

Организация медицинских осмотров и психологических обследований: районные ТЦК и СП смогут проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных и резервистов в любое время суток.

Персональный учет: ТЦК и СП будут вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что ТЦК больше не будут присылать без необходимости повестки. В частности, после введения электронного кабинета для военнообязанных, они могут самостоятельно актуализировать свои данные.