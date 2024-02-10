Опасность для НАТО растет: РФ наращивает производство военной техники, — СМИ

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил Россия может быть в состоянии атаковать страну-члена НАТО в течение трех-пяти лет.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что опасность со стороны России для НАТО выросла. Новые данные показывают, что РФ значительно нарастила возможности по производству военной техники. Об этом пишет Jyllands -Posten.

По его словам, Россия может быть в состоянии атаковать страну-члена НАТО в течение трех-пяти лет. Это соответствует предыдущим оценкам западных спецслужб. Также министр подчеркнул, что прямой военной угрозы Дании нет.

Как пишет издание Bloomberg, члены НАТО все больше обеспокоены способностью России быстро наращивать производство оружия. Кремль переформатировал экономику на военный режим.

По оценкам разведки Эстонии, в этом году Россия, как ожидается, произведет 3,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов. С другой стороны, Европа, скорее всего, сможет произвести 1,4 млн снарядов к концу 2024 года.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин говорил еще в прошлом месяце, что в его стране может начаться война. Этот комментарий вызвал общественный резонанс.

Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, во вторник заявил, что осознание того, что Запад вступил в новую эру коллективной обороны, должно укорениться на уровне общества.

"Во многих странах-союзниках на восточном фланге российская угроза ощущается очень явно, но в странах с иным географическим положением этого еще не произошло", — сказал он.

По словам Бауэра, в Европе все больше голосов говорят о необходимости подготовки к конфликту.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО хочет возглавить "Рамштайн" и координировать военную помощь Украине из-за Трампа. Планы перевода формата "Рамштайн" под эгиду НАТО разработали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Эту концепцию поддержали страны Восточной Европы, Великобритания и Франция.