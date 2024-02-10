"Это вообще маразм": нардеп рассказала о противоречивом пункте законопроекта о мобилизации

В Украине хотят ужесточить нормы по изъятию транспорта для ВСУ. Депутат Юлия Клименко выразила сомнение, что предложенные изменения будут целесообразными.

В законопроекте об усилении мобилизации в Украине есть противоречивые нормы о возможности изъятия транспорта граждан и организаций на нужды ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказала народный депутат, первая заместительница главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, как передали в "Эспрессо".

Она объяснила, что новый закон о мобилизации делает концепцию военно-транспортной обязанности более жесткой.

"Если раньше речь шла только о юридических лицах — предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица — предприниматели. Теперь в реестр, который будет вести ВСУ и ТЦК по транспортным средствам будут передаваться данные не предприятиями и гражданами, а государственными органами, в частности, МВД. Эти транспортные средства будут на учете и если они будут в реестре, то они не смогут быть проданными, заложенными, а также передвигаться между областями", — рассказала Клименко.

Парламентарий назвала такие предложения "очень контроверсионными". По ее словам, они могут парализовать работу фермерских хозяйств, особенно небольших.

Депутат рассказала, что существует постановление Кабмина о порядке изъятия транспорта на нужды ВСУ, но оно "с какого-то перепугу является государственной тайной". Клименко выразила сомнение, что изымать сельскохозяйственную технику как, например, комбайны и сеялки — целесообразно. В то же время она согласна, что экскаваторы и машины для перевозки грузов нужны защитникам.

"Ограничения для передвижения техники по областям — это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных областях, то техника не сможет переехать", — подчеркнула Клименко.

Она отметила, что будет подавать поправки к законопроекту, чтобы не были приняты нормы, которые помешают работе фермеров.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что некоторые аспекты мобилизационного законопроекта претерпят изменения. В частности, по его словам, в Верховной Раде не поддержат идею арестовать счета уклонистов.

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