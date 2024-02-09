Будут принуждать по-другому: арестов счетов "уклонистов" не будет, — Арахамия (видео)

По словам главы фракции "Слуга народа", некоторые положения законопроекта о мобилизации выглядят как фантазия его авторов и не могут быть приняты во втором чтении.

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Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", подчеркнул, что хотя определенные аспекты предложенного законопроекта о мобилизации, разработанного Министерством обороны, точно не получат поддержки Верховной Радой и будут изменены, все же будет введено некоторое принуждение для тех, кто уклоняется от мобилизации. Однако конкретные меры принуждения пока остаются неопределенными. Об этом Арахамия заявил в пятницу, 9 февраля, в эфире национального телемарафона.

Арахамия отметил, что положения, касающиеся инвалидов и их опекунов, а также аспирантов не приемлемы. Он заявил о "несправедливости" в сохранении привилегий только для бюджетников, обойдя контрактников.

Он также подчеркнул, что фракция не поддерживает идею арестов счетов украинцев по решению территориальных центров комплектования (ТЦК), как предлагает законопроект Минобороны.

"Это просто выглядит, честно говоря, какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон. Это точно не пройдет, в Раде нет на это голосов", — подчеркнул Арахамия.

Он также отметил дискуссионность вопроса об электронных повестках. Он пояснил, что идея возникла в связи с нежеланием людей быть схваченными на улице представителями ТЦК. Альтернативный подход основан на цифровизации армии, позволяющий государству иметь реестр всех военнообязанных и предупреждать их о возможной мобилизации.

По его словам, цифровой сертификат военнообязанного будет необходим для понимания, сколько людей теоретически может быть призвано. Глава фракции "Слуга народа" добавил, что пока неизвестно в каком формате эти сертификаты будут выдавать.

"Никому не нравится, когда ездят эти автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или останавливают, в магазине где-то ловят. То есть ТЦК на улицах не устраивает людей. Мы это знаем и искали альтернативный путь, как сделать так, чтобы они на улицах не выхватывали людей, а делали так называемую запланированную мобилизацию", – сказал Арахамия.

Несмотря на это, Арахамия отметил, что некоторые избегают мобилизации, скрываясь от регистрации. Поэтому, считает он, необходимо введение какого-то принуждения, но конкретные меры должны быть сбалансированы.

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой — наказывать за отказ", — отметил Арахамия.

Напомним, юрист Владислав Зайцев разобрал положения мобилизационного законопроекта и объяснил, что изменится для украинцев.

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