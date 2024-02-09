Примушуватимуть по-іншому: арештів рахунків "ухилянтів" не буде, — Арахамія (відео)

За словами голови фракції "Слуга народу", деякі положення законопроєкту про мобілізацію виглядають як фантазія його авторів і не можуть бути ухвалені в другому читанні.

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Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу", наголосив, що хоча певні аспекти запропонованого законопроєкту про мобілізацію, розробленого Міністерством оборони, точно не отримають підтримки Верховною Радою та будуть змінені, все ж таки буде запроваджено певний примус для тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак конкретні заходи примусу поки що залишаються невизначеними. Про це Арахамія заявив у п'ятницю, 9 лютого, в ефірі національного телемарафону.

Арахамія зазначив, що положення, які стосуються інвалідів та їхніх опікунів, а також аспірантів, не прийнятні. Він заявив про "несправедливість" у збереженні привілеїв тільки для бюджетників, обійшовши контрактників.

Він також підкреслив, що фракція не підтримує ідею арештів рахунків українців за рішенням територіальних центрів комплектування (ТЦК), як пропонує законопроєкт Міноборони.

"Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, у Раді немає на це голосів", — підкреслив Арахамія.

Він також зазначив дискусійність питання про електронні повістки. Він пояснив, що ідея виникла у зв'язку з небажанням людей бути схопленими на вулиці представниками ТЦК. Альтернативний підхід ґрунтується на цифровізації армії, що дає змогу державі мати реєстр усіх військовозобов'язаних і попереджати їх про можливу мобілізацію.

За його словами, цифровий сертифікат військовозобов'язаного буде необхідний для розуміння, скільки людей теоретично може бути призвано. Голова фракції "Слуга народу" додав, що поки невідомо, у якому форматі ці сертифікати видаватимуть.

"Нікому не подобається, коли їздять ці автобуси ТЦК, які знімають людей із громадського транспорту або зупиняють, у магазині десь ловлять. Тобто ТЦК на вулицях не влаштовує людей. Ми це знаємо і шукали альтернативний шлях, як зробити так, щоб вони на вулицях не вихоплювали людей, а робили так звану заплановану мобілізацію", — сказав Арахамія.

Попри це, Арахамія зазначив, що дехто уникає мобілізації, ховаючись від реєстрації. Тому, вважає він, необхідне запровадження якогось примусу, але конкретні заходи мають бути збалансовані.

"Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, будемо шукати баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого — каратиме за відмову", — зазначив Арахамія.

Нагадаємо, юрист Владислав Зайцев розібрав положення мобілізаційного законопроєкту і пояснив, що зміниться для українців.

Раніше, у ЗМІ розібралися, які зміни законопроєкт №1044 передбачає в питанні бронювання військовозобов'язаних.