ВС РФ вошли в Первомайское в Донецкой области и захватили 40% села, — BILD (карта)

Российские оккупанты атакуют населенный пункт с востока. В Генштабе ВСУ сообщили, что на этом участке фронта отбили 16 вражеских атак.

В Донецкой области ВС РФ вошли в село Первомайское Покровского района. Сейчас они уже контролируют почти половину населенного пункта. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По имеющейся у него информации, российские войска продвигаются по Первомайскому с востока и сейчас уже захватили 40% села.

"Российские силы вторжения продолжают (медленно) продвигаться в Первомайском и сейчас контролируют около 40% того, что осталось от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка", — информирует Рёпке.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 11 февраля сообщили, что южнее Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области Силы обороны отбили 16 вражеских атак. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

Справка: село Первомайское Донецкой области расположено к западу от поселка Пески и села Водяное.

Напомним, что 10 февраля Рьопке сообщал, что ВС РФ вошли в Новомихайловку Донецкой области и уже заняли до 15% села. По его мнению, ситуация в Новомихайловке становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре небольшого села.

Ранее сообщалось, что около 20 штурмовиков ВС РФ забаррикадировались в одном из помещений в районе Новомихайловки и отказались выполнять приказы командования. Оккупанты сетуют, что командование посылает их на штурмы почти голыми руками, иногда только с одними ножами.