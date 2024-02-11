Сломал шаблон: пограничники задержали украинца, который нелегально пробирался из-за границы в Украину

Свои действия одессит объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину.

Украинские пограничники задержали мужчину, который пешком пробирался в Украину, минуя легальные пункты пропуска. Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что украинца задержали, когда он нелегально возвращался из Молдовы. Мужчина признался, что скучал по Родине в чужом крае.

"30-летний мужчина пешком шел в Украину, минуя пункт пропуска. Свои действия одессит объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину", — сообщили в Силах обороны.

Пограничники разместили видео, на котором видно, как одессит движется по полям в сторону территории Украины.

За незаконное пересечение государственной границы на гражданина пограничники составили протокол об админправонарушении.

Напомним, что пограничники в Винницкой области начали выявлять уклонистов, которые, чтобы попасть за границу, маскируются под диких животных.

6 февраля сообщалось, что мужчина пытался пересечь границу под сиденьем автомобиля. Он заплатил 9 тысяч долларов за возможность выехать в Румынию. Он спрятался под задним сиденьем, прикрывшись ковриком, однако все равно был обнаружен пограничниками.