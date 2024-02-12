Нужно обороняться: командир "Волков Да Винчи" сказал, сколько людей надо мобилизовать

По мнению офицера ВСУ Сергея Филимонова, для Украины лучше всего вести активную оборону, увеличивать вооружение и подготавливать как можно больше личного состава, так как инициатива пока на стороне российской армии.

Для эффективного противодействия России необходимо призвать и подготовить не менее 250 тысяч защитников, а также уничтожать не менее 10 тысяч российских оккупантов каждый месяц. Такое мнение высказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью ТСН, опубликованном 11 января.

По словам офицера, Украина в настоящее время не располагает таким оружием, которое могло бы изменить ход войны.

"Нам нужно оружие, которое сбалансирует с российским. Потому что изначально у нас было преимущество в использовании дронов за счет их технологичности и тактики применения. Сейчас это преимущество утеряно. Проблема заключается в том, что Россия производит в месяц 100 ракет и 300 дронов типа "шахед", и нам нужно такое оружие, если мы хотим выигрывать. Если наши партнеры желают, чтобы мы побеждали, они должны обеспечить нас ракетами большой дальности и дать возможность наносить удары по территории врага, по их военным объектам и логистическим маршрутам", — подчеркнул Филимонов.

Офицер отметил, что в настоящее время идет война, в которой больше задействован человеческий ресурс, и используются современные технологии.

"Есть подразделения, которые очень активно берегут свой личный состав. Есть подразделения, которые потеряли много людей. Но, к счастью, на данный момент мы можем делать так, чтобы соотношение на каждом участке фронта составляло три к одному, десять к одному. То есть, десять погибших россиян за одного нашего бойца. Это война становится все более технологичной. Обе стороны активно используют беспилотные летательные аппараты. Но у России большое количество артиллерии, много "мяса", много заключенных, которые не заканчиваются", — подчеркнул командир батальона.

Филимонов считает, что сейчас очень важный этап войны для украинской армии и всей украинской нации: "Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить армию, обучить людей. Защитить то, что у нас есть, 82% территории, и дальше ослабить врага".

Активная оборона

По его мнению, для Украины лучше всего вести активную оборону, увеличивать вооружение и подготавливать как можно больше личного состава, так как инициатива пока на стороне российской армии.

"Мы провели контрнаступление, сейчас наша очередь обороняться. Важно, чтобы мы были готовы к наступлению врага. Ситуация действительно очень тяжелая, понятно, что в этом году нам не нужно проводить активные наступательные операции. Мы должны организовать и вести оборону, увеличивать вооружение, подготавливать личный состав — мобилизовать людей. Нам нужно мобилизовать не менее 250 тысяч, потому что без этого мы просто не сможем вести войну", — заключил Филимонов.

По его мнению, украинцы должны быть готовы к тому, что война до полной победы над врагом может длиться долго, а президент России Владимир Путин рассчитывает на истощение Украины и ее партнеров.

"Они действительно готовят людей к войне на истощение. Для них длительная война на 100% выгоднее. Они очень заинтересованы в том, чтобы достичь условного мира или перемирия с нами", — подытожил офицер ВСУ.

Напомним, перед отставкой бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что личный состав украинского войска уже сократился из-за растущих потерь, и что масштабы мобилизации в ВСУ должны примерно соответствовать численности российских войск — 400 000, которых планируют мобилизовать.

Также сообщалось о том, что изменит новый законопроект о мобилизации для студентов и аспирантов.