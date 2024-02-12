Операторов дронов ВС РФ Shahed-136 и Ababil-3 готовят на сирийском аэродроме Шайрат, — ГУР

По данным разведки, военные также проходят курс управления дистанционным самолетом Raad. Кроме россиян, обучают и сирийских наемников, которых впоследствии отправят в Украину.

На аэродроме Шайрат в Сирии российские операторы дронов проходят подготовку для войны против Украины. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Российских военных учат управлять дронами Shahed-136, Ababil-3, а также дистанционно управляемым самолетом Raad. Среди инструкторов — представители "Ливанской полиции Хезболлы" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается, что совместно с россиянами обучение проходят и сирийские наемники, которых в РФ хотят направить в Украину как операторов беспилотников.

По данным разведки, военные учения для оккупантов возглавил один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, специализирующийся в изготовлении и обслуживании беспилотников.

Напомним, что в воскресенье, 11 февраля на территории Молдовы поблизости с границей с Украиной обнаружили обломки дрона Shahed. В пограничной полиции страны сообщили, что атака дрона фиксировалась ночью 10 февраля в Измаильском районе Украины, рядом с границей Молдовы.

Также сообщалось, что глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия.