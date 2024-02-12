"Цифра в 500 тысяч нереальна": эксперт объяснил, сколько на самом деле людей надо мобилизовать

Военный эксперт Павел Нарожный назвал ранее озвученное президентом Владимиром Зеленским количество призывников "фантастическим", ведь сейчас в Украине недостаточно полигонов, воинских частей, инструкторов и офицеров.

В Верховной Раде одобрили в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, однако до сих пор точно неизвестно, сколько именно людей планируют мобилизовать в Украине. Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии для "24 Канала" назвал нереалистичной цифру в 500 тысяч человек, которую ранее озвучивал президент Владимир Зеленский.

По мнению эксперта, мобилизовать нужно значительно меньше военнообязанных украинцев.

"С военной точки зрения от мобилизации мы никуда не денемся, люди нужны. Зеленский озвучил цифру в 500 тысяч, Залужный отвечал, что таких цифр не называли. Если сейчас в армию призвать 500 тысяч, то их "отрывают" из экономики, да и их просто нереально обучить и отправить воевать", — утверждает Нарожный.

По его словам, сейчас в Украине нет такого количества полигонов, воинских частей, инструкторов и офицеров. Он добавляет, что даже если всех мобилизованных смогут научить, нужно будет формировать новые воинские части, которые будут нуждаться в соответствующей технике.

"Мы получим 500 тысяч рядовых. Куда мы их денем? Это все означает формирование новых воинских частей и нужно получить всю технику. Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100-200 тысяч. Не одномоментно (их мобилизовать — ред.), в течение года", — говорит военный эксперт.

То есть, по словам Нарожного, в течение месяца нужно было бы мобилизовать примерно 30-40 тысяч человек. Хотя и это количество эксперт считает "субъективным".

Напомним, в начале января бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что с Вооруженными силами Российской Федерации нужно воевать как минимум таким количеством бойцов, как у них. Он отметил, что озвученные 500 тысяч мужчин, которых нужно мобилизовать, это лишь минимальная потребность.