Лакей Путина: Байден жестко ответил Трампу в ответ на угрозы союзникам в НАТО

По словам президента США, заявления Дональда Трампа являются опасными для всего мира.

Текущий лидер США Джо Байден назвал кандидата в президенты Дональда Трампа "лакеем" российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Отметим, что Дональд Трамп пригрозил странам НАТО, что США не будут их защищать в случае нападения России. Он объяснял это недостаточным финансированием оборонной сферы.

Со своей стороны, Джо Байден назвал заявления своего предшественника опасными. По словам Байдена, такие высказывания его предшественника показывают, почему поддержка Украины важна.

"Потому что, как видите, Путин и его лакеи рассчитывают на более крупные призы", – заявил американский лидер.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что США не будут защищать страны НАТО в случае нападения России. Он объяснил это недостаточным финансированием оборонной сферы.

Президент США Джо Байден сказал, что заявления Дональда Трампа об угрозах "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО являются "ужасными и опасными".