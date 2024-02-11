"Не стал бы вас защищать": Трамп сделал резкое заявление о войне НАТО с Россией

45-й президент США рассказал об одном из таких разговоров с лидером "великой державы", который спросил, что произойдет, если его страна не выполнит платеж и попадет под атаку со стороны России. Трамп подчеркнул, что не защитит такую страну и даже будет призывать к исполнению ее желаний.

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Дональд Трамп во время президентства угрожал странам НАТО, что США не будут их защищать в случае нападения России. Он объяснял это недостаточным финансированием оборонной сферы, пишет The Guardian.

Политик во время предвыборного митинга в Конуэе (Южная Каролина) пересказал разговор с лидером одной из "крупных стран", который спросил его, что случится, если государство не выполнит своих обязательств и подвергнется атаке со стороны России. Трамп поинтересовался, действительно ли "большое государство" не выполнило платеж или просрочило его. Неназванный президент ответил: "Допустим, это произошло".

"Нет я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы даже призвал их делать все, что они, черт возьми, хотят", — сказал Трамп

По его словам, после этой беседы в НАТО "потекли сотни миллиардов долларов".

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, отвечая на вопрос журналистов о комментариях Трампа, сказал: "Поощрение вторжений убийственных режимов в страны наших ближайших союзников ужасно и неумно — и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны".

The Guardian пишет, что высказывания Трампа вызвали тревогу среди многих политических обозревателей в США. Консервативный политический комментатор Алисса Фара Гриффин заявила, что комментарии Трампа — это "музыка" для ушей российского лидера Владимира Путина.

"Звучит так, будто Трамп как бы поощряет Россию напасть на наших союзников по НАТО", — сказал Дэвид Корн, аналитик MSNBC и шеф бюро Mother Jones в Вашингтоне, в эфире телеканала X.

Отметим, 5 февраля зарубежные медиа о том, что Украина может не получить военную помощь от США из-за Трампа. Политик готов рискнуть проигрышем Киева в войны, если это увеличит его шансы на победу в президентских выборах. Республиканцы против помощи из-за скептицизма относительно военного конфликта, рассказали журналисты.

Напомним, несколько ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его политика может привести к Третьей мировой войне. По его словам, нынешний лидер страны якобы плохо справляется со своими обязанностями.