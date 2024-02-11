"Не став би вас захищати": Трамп зробив різку заяву про війну НАТО з Росією

45-й президент США розповів про одну з таких розмов із лідером "великої держави", який запитав, що станеться, якщо його країна не виконає платіж і потрапить під атаку з боку Росії. Трамп наголосив, що не захистить таку країну і навіть закликатиме до виконання її бажань.

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Дональд Трамп під час президентства погрожував країнам НАТО, що США не будуть їх захищати в разі нападу Росії. Він пояснював це недостатнім фінансуванням оборонної сфери, пише The Guardian.

Політик під час передвиборчого мітингу в Конуеї (Південна Кароліна) переказав розмову з лідером однієї з "великих країн", який запитав його, що трапиться, якщо держава не виконає своїх зобов'язань і зазнає атаки з боку Росії. Трамп поцікавився, чи справді "велика держава" не виконала платіж або прострочила його. Неназваний президент відповів: "Припустимо, це сталося".

"Ні, я не став би вас захищати. Насправді я б навіть закликав їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть", — сказав Трамп

За його словами, після цієї бесіди в НАТО "потекли сотні мільярдів доларів".

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання журналістів про коментарі Трампа, сказав: "Заохочення вторгнень убивчих режимів у країни наших найближчих союзників є жахливим і нерозумним — і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни".

The Guardian пише, що висловлювання Трампа викликали тривогу серед багатьох політичних оглядачів у США. Консервативний політичний коментатор Алісса Фара Гріффін заявила, що коментарі Трампа — це "музика" для вух російського лідера Володимира Путіна.

"Звучить так, ніби Трамп нібито заохочує Росію напасти на наших союзників по НАТО", — сказав Девід Корн, аналітик MSNBC і шеф бюро Mother Jones у Вашингтоні, в ефірі телеканалу X.

Зазначимо, 5 лютого зарубіжні медіа про те, що Україна може не отримати військову допомогу від США через Трампа. Політик готовий ризикнути програшем Києва у війни, якщо це збільшить його шанси на перемогу в президентських виборах. Республіканці проти допомоги через скептицизм щодо військового конфлікту, розповіли журналісти.

Нагадаємо, дещо раніше колишній президент США Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена в тому, що його політика може призвести до Третьої світової війни. За його словами, нинішній лідер країни нібито погано справляється зі своїми обов'язками.