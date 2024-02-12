Удар по нефтебазе в Харькове: загрязнены 10 тысяч квадратных метров земли и река (видео)

В полиции заявили, что в результате атаки на нефтебазу произошла утечка дизельного горючего и бензина. Всего на базе хранилось 3800 тонн топлива.

В результате утечки топлива из-за удара ВС РФ по нефтебазе в Харькове 9 февраля было загрязнено более 10 тысяч квадратных метров земли. Также нефтепродукты попали в реку Немышля. Об этом рассказал Следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов в комментарии "Гвара Медиа".

Он отметил, что, согласно предварительной информации, в результате атаки на нефтебазу произошла утечка дизельного горючего и бензина. Всего на базе хранилось 3800 тонн топлива.

Болвинов заявил, что 12 февраля полиции обратилась в Государственную экологическую инспекцию. Специалисты уже взяли образцы грунта и воды на местах загрязнения для анализов.

"К большому сожалению, это трагедия для всего Харькова и области — погибла семья из пяти человек и двое стариков. Это огромные жертвы, которые Россия сознательно уничтожила, убила, спалила живьем. Безусловно, из-за того, что была атакована нефтебаза, произошла утечка топлива и были загрязнены большие участки земли и не только", — сказал Болвинов.

Он также отметил, что сейчас дело квалифицировано как нарушение законов войны. Данные о загрязнении и ущербе проверяют в ходе досудебного следствия. Более того, рассматривается вопрос о регистрации производства по статье экоцид.

Напомним, в результате атаки российских дронов по Харькову погибли семь человек. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в результате ударов по АЗС разлилось горящее топливо. Оно перенесло огонь на более десятка жилых домов.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что из-за "российского безумия" погибли дети, которые "еще не успели увидеть жизнь".