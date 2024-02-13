Кто точно не может быть призван во время мобилизации: в ТЦК объяснили (видео)

По словам представителя Полтавского ОТЦК и СП Романа Истомина, призыв на срочную службу во время военного положения не проводится, но процесс приписки остается актуальным.

Граждане Украины мужского пола в возрасте до 27 лет не подлежат призыву по мобилизации. Эти граждане не включены в воинский учет обязанных к военной службе. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и соцподдержки майор Роман Истомин.

Воинский учет, как отмечает Истомин, включает в себя учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Кто такой военнообязанный?

Призывник: юноша, которому исполнилось 17 лет, после получения приписного удостоверения.

юноша, которому исполнилось 17 лет, после получения приписного удостоверения. Военнообязанный: мужчина, достигший 27 лет, после решения призывной комиссии.

Призыв на срочную службу во время военного положения не проводится, но процесс приписки остается актуальным. Для призыва на срочную службу необходимо достижение 17-летнего возраста и получение приписного удостоверения.

Отмечается, что воинский учет военнообязанных включает граждан мужского пола с 27 лет, принимается решение о их переводе с воинского учета призывников. В случае годности к военной службе, человек переводится на воинский учет военнообязанных.

Истомин подчеркнул, что гражданин в возрасте до 27 лет не может быть мобилизован в силу действующего законодательства, так как его нет в воинском учете обязанных к военной службе. По контракту он может быть призван с 21 года, однако по мобилизации в учет он попадает только с 27 лет.

Отметим, что правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации с предложением снизить призывной возраст до 25 лет.

Напомним о том, кого из женщин могут мобилизовать, согласно новому законопроекту о мобилизации. Встать на воинский учет понадобится женщинам с медицинской или фармацевтической профессией.

Также сообщалось о том, как изменится порядок вручения повесток после принятия законопроекта.