"Боролись до последнего": 15 бойцов ВСУ заблокировало в тоннеле под оккупантами в Белогоровке

В районе Белогоровки разветвленная сеть подземных ходов, которые активно использовали бойцы ВСУ. В тот день враг авиационными бомбами обвалил сооружения одного из тоннелей, где находились украинские защитники.

В районе Белогоровки на Луганщине группу бойцов Сил обороны, которые находились в подземном тоннеле засыпало во время обстрела КАБами. Оккупанты заставляли их сдаться в плен, но украинские защитники отказались. Как им удалось выбраться из-под носа у оккупантов, рассказал в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам в районе Белогоровки разветвленная сеть подземных ходов, которые активно использовали бойцы ВСУ активно, но в тот день враг активно наносил огневое поражение и удалось обвалить сооружения одного из тоннелей.

"В тот день п**ары били артой, КАБами, нашу позицию, которая прикрывает с фланга "промку", и через эту позицию происходит логистика. Под завалами оказалось 15 человек, которые не могут выйти, на 1 этаже (просто над ними) были уже п**ары, которые кричали нашим: "Сдавайтесь — и с вами ничего не будет". Наши ребята почти сутки сидели под землей, с противником над головой, который знал, что они там", — рассказывает "Алекс".

Лишь каким-то чудом группе бойцов удалось сделать дырку и под дымами всем выйти на поверхность без потерь.

"Из воинов никто не дал заднюю, все боролись до последнего, постоянно выходили на радиосвязь, и когда появилась возможность выбраться — грамотно воспользовались. Честь вам, ребята", — написал он.

"Алекс" отметил, что позиции ВСУ на этом участке, к сожалению, были потеряны.

Напомним, что ВСУ уничтожили "нафаршированную" штурмовую группу россиян под Роботиным и затрофеили пулемет "Печенег". Некоторые захватчики в штурмовой группе успели повоевать в Украине 10 дней.

Ранее сообщалось, что ВС РФ потеряли позиции в южной части фронта возле села Каменское и в восточной части — возле Марьинки и Угледара.