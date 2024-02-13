ВСУ подвинули позиции ВС РФ под Марьинкой и имеют успехи возле Работино, — ISW (карты)

Бойцам ВСУ удалось достичь некоторого продвижения на двух участках фронта. Тем временем враг давит на украинские позиции в Часовом Яру и Авдеевке.

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ВС РФ потеряли позиции на двух отрезках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Геолокация боевых столкновений показала, что ВСУ продвинулись в южной части фронта возле села Каменское и в восточной части — возле Марьинки и Угледара. О ситуации на российско-украинской войне говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 12 февраля.

Аналитики ISW отметили, что ВС РФ и в дальнейшем пытаются продвинуться в направлении административных границ Луганской и Донецкой областей.

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Между тем бойцы ВСУ дают отпор попыткам врага и имеют успехи на некоторых участках. Одна из точек, где удалось отбросить россиян — возле села Победа на Шахтерском направлении. Вывод сделали на основе геолокации видео от российских военкоров: "украинские силы незначительно продвинулись на северо-восток от Победы". Также сообщили, что именно на этом отрезке фронта замечено вражеских бойцов из батальона "Тигр" 255 мотострелкового полка и морпехов из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Ситуация возле Новомихайловки и Победы Фото: DeepState

Еще один отрезок фронта, на котором ISW заметили продвижение ВСУ — северо-западнее Работино в Запорожской области. На основе видео боя, опубликованного российским военкором, установили новые позиции Сил обороны возле села Каменское: населенный пункт расположен возле Васильевки, через которую проходит дорога на Токмак и Энергодар.

Ситуация под Каменским Фото: DeepState

Бои на востоке и юге — детали

В отчете ISW также отмечено, на каких именно отрезках фронта несколько продвинулись российские войска: к западу от Бахмута — у Часового Яра и Богдановки, у Авдеевки — возможно движение в направлении "железнодорожного пути и закрепление на дачной территории к западу от железной дороги".

Ситуация возле Часового Яра и Бахмута Фото: ISW Ситуация возле Авдеевки Фото: ISW

Кроме того, идут бои под Купянском (Синьковка-озеро Лиман), Кременной (возле Тернов), Белогоровкой (в западной части населенного пункта), Большой Новоселкой (Пречистовка и Приютино), удерживается плацдарм под Крынками, — говорится на портале Института изучения войны.

Ситуация под Роботиным Ситуация под Крынками Ситуация под Купянском-Лиманом Ситуация возле Донецка

Отметим, в вечернем отчете Генштаба ВСУ рассказали о количестве атак, которые удалось отбить Силам обороны в течение 12 февраля наибольшее количество штурмов — у Новомихайловки и Победы (25 штурмов) и у Авдеевки (18 штурмов).

Напоминаем, Фокус на основе сообщений украинского командования собрал информацию о ситуации под Авдеевкой: стало известно о новых силах ВСУ, которые могут там появиться. Тем временем немецкое издание Bild рассказало о боях под Часовым Яром, где враг "метр за метром" продвигается вперед.