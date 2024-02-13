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ЗСУ посунули позиції ЗС РФ під Мар'їнкою та мають успіхи біля Роботиного, — ISW (карти)

Танк ЗСУ, ЗСУ Донецька область, ЗСУ Запорізька область, ЗСУ Мар'їнка, ЗСУ під Вугледаром, ЗСУ під Роботиним, ЗСУ під Кам'янським
Фото: Генштаб ЗСУ | ЗСУ посунули ЗС РФ на ділянках фронту на сході та півдні

Бійцям ЗСУ вдалось досягнути деякого просування на двох ділянках фронту. Тим часом ворог тисне на українські позиції у Часовому Яру та Авдіївці.

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ЗС РФ втратили позиції на двох відтинках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Геолокація бойових зіткнень показала, що ЗСУ просунулись у південній частині фронту біля села Кам'янське та у східній частині — біля Мар'їнки та Вугледара. Про ситуацію на російсько-українській війні ідеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 12 лютого.

Аналітики ISW відзначили, що ЗС РФ й надалі намагаються просунутись у напрямку адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

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Тим часом бійці ЗСУ дають відсіч спробам ворога і мають успіхи на деяких ділянках. Одна з точок, де вдалось відкинути росіян — біля села Побєда на Шахтарському напрямку. Висновок зробили на основі геолокації відео від російських військкорів: "українські сили незначно просунулися на північний схід від Побєди". Також повідомили, що саме на цьому відтинку фронту помічено ворожих бійців з батальйону "Тигр" 255 мотострілецького полку та морпіхів з 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Побєда, 13 лютого, Донецьк, Шахтарський напрямок, Вугледар Fullscreen
Ситуація біля Новомихайлівки і Побєди
Фото: DeepState

Ще один відтинок фронту, на якому ISW зауважили просування ЗСУ — на північний захід від Роботиного у Запорізькій області. На основі відео бою, опублікованого російським військкором, встановили нові позиції Сил оборони біля села Кам'янське: населений пункт розташований біля Василівки, через яку проходить дорога на Токмак і Енергодар.

Кам'янське, 13 лютого, Запорізька область Fullscreen
Ситуація під Кам'янським
Фото: DeepState

Бої на сході та півдні — деталі

У звіті ISW також відзначено, на яких саме відтинках фронту дещо просунулись російські війська: на захід від Бахмута — біля Часового Яру та Богданівки, біля Авдіївки — можливий рух у напрямку "залізничної колії та закріплення на дачній території на захід від залізниці".

Часів Яр, 13 лютого, Донецька область, Бахмут Fullscreen
Ситуація біля Часового Яру та Бахмуту
Фото: ISW
Авдіївка, 13 лютого, Донецька область, бої Fullscreen
Ситуація біля Авдіївки
Фото: ISW

Крім того, точаться бої під Куп'янськом (Синьківка-озеро Лиман), Кремінною (біля Тернів), Білогорівкою (у західній частині населеного пункту), Великою Новосілкою (Пречистівка та Приютине), втримується плацдарм під Кринками, — ідеться на порталі Інституту вивчення війни.

Роботине, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого Fullscreen
Ситуація під Роботиним
Кринки, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого Fullscreen
Ситуація під Кринками
Куп'янськ-Лиман, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого Fullscreen
Ситуація під Куп'янськом-Лиманом
Донецьк, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого Fullscreen
Ситуація біля Донецька
Роботине, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого
Кринки, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого
Куп'янськ-Лиман, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого
Донецьк, війна, ЗС РФ, лінія фронту, 13 лютого

Зазначимо, у вечірньому звіті Генштабу ЗСУ розповіли про кількість атак, які вдалось відбити Силам оборони протягом 12 лютого найбільша кількість штурмів — біля Новомихайлівки та Побєди (25 штурмів) та біля Авдіївки (18 штурмів).

Нагадуємо, Фокус на основі повідомлень українського командування зібрав інформацію про ситуацію під Авдіївкою: стало відомо про нові сили ЗСУ, які можуть там з'явитись. Тим часом німецьке видання Bild розповіло про бої під Часовим Яром, де ворог "метр за метром" просувається вперед.