ЗСУ посунули позиції ЗС РФ під Мар'їнкою та мають успіхи біля Роботиного, — ISW (карти)

Бійцям ЗСУ вдалось досягнути деякого просування на двох ділянках фронту. Тим часом ворог тисне на українські позиції у Часовому Яру та Авдіївці.

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ЗС РФ втратили позиції на двох відтинках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Геолокація бойових зіткнень показала, що ЗСУ просунулись у південній частині фронту біля села Кам'янське та у східній частині — біля Мар'їнки та Вугледара. Про ситуацію на російсько-українській війні ідеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 12 лютого.

Аналітики ISW відзначили, що ЗС РФ й надалі намагаються просунутись у напрямку адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

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Тим часом бійці ЗСУ дають відсіч спробам ворога і мають успіхи на деяких ділянках. Одна з точок, де вдалось відкинути росіян — біля села Побєда на Шахтарському напрямку. Висновок зробили на основі геолокації відео від російських військкорів: "українські сили незначно просунулися на північний схід від Побєди". Також повідомили, що саме на цьому відтинку фронту помічено ворожих бійців з батальйону "Тигр" 255 мотострілецького полку та морпіхів з 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Ситуація біля Новомихайлівки і Побєди Фото: DeepState

Ще один відтинок фронту, на якому ISW зауважили просування ЗСУ — на північний захід від Роботиного у Запорізькій області. На основі відео бою, опублікованого російським військкором, встановили нові позиції Сил оборони біля села Кам'янське: населений пункт розташований біля Василівки, через яку проходить дорога на Токмак і Енергодар.

Ситуація під Кам'янським Фото: DeepState

Бої на сході та півдні — деталі

У звіті ISW також відзначено, на яких саме відтинках фронту дещо просунулись російські війська: на захід від Бахмута — біля Часового Яру та Богданівки, біля Авдіївки — можливий рух у напрямку "залізничної колії та закріплення на дачній території на захід від залізниці".

Ситуація біля Часового Яру та Бахмуту Фото: ISW Ситуація біля Авдіївки Фото: ISW

Крім того, точаться бої під Куп'янськом (Синьківка-озеро Лиман), Кремінною (біля Тернів), Білогорівкою (у західній частині населеного пункту), Великою Новосілкою (Пречистівка та Приютине), втримується плацдарм під Кринками, — ідеться на порталі Інституту вивчення війни.

Ситуація під Роботиним Ситуація під Кринками Ситуація під Куп'янськом-Лиманом Ситуація біля Донецька

Зазначимо, у вечірньому звіті Генштабу ЗСУ розповіли про кількість атак, які вдалось відбити Силам оборони протягом 12 лютого найбільша кількість штурмів — біля Новомихайлівки та Побєди (25 штурмів) та біля Авдіївки (18 штурмів).

Нагадуємо, Фокус на основі повідомлень українського командування зібрав інформацію про ситуацію під Авдіївкою: стало відомо про нові сили ЗСУ, які можуть там з'явитись. Тим часом німецьке видання Bild розповіло про бої під Часовим Яром, де ворог "метр за метром" просувається вперед.