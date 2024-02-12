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"Метр за метром просуваються": ЗС РФ посилили атаки на Часів Яр, — BILD (фото)

ЗС РФ, окупанти, російські військові
Фото: РИА Новости | Ілюстративне фото: ЗС РФ

Російські військові не припиняють атакувати за допомогою безпілотних літальних апаратів. Бійці вважають, що ворожі удари стануть сильнішими.

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Збройні сили Російської Федерації посилили атаки на Часів Яр з-під Бахмута Донецької області. Про це повідомив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Він наголосив, що Часів Яр — наступне місто, яке хочуть захопити окупанти.

"Особливо небезпечні дрони, якими росіяни атакують тут. Тільки тому, що зараз хмарно, а іноді сніг та дощ, ми у більшій безпеці. А зазвичай на цьому напрямі постійні атаки дронів. У місті всюди видно сліди обстрілів, навряд чи якесь вікно ще ціле", — сказав Пауль Ронцхаймер.

Часів Яр, Донбас, Донецька область Fullscreen
Часів Яр
Часів Яр, Донбас, Донецька область Fullscreen
Часів Яр

Зі слів журналіста, скрізь видно наслідки вибухів. Військові наголошують, що останніми днями атаки посилилися, а найближчими тижнями, ймовірно, стануть сильнішими.

"Так що це місто може стати наступним, яке виглядатиме так само як Бахмут. Ясно одне: у росіян перевага. Вони метр за метром просуваються на захід", — повідомив Ронцхаймер.

Журналіст побував в імпровізованому шпиталі, де надають першу допомогу бійцям перед відправленням в тил, в зруйнованій будівлі в Часовому Яру. Він зауважив, що "про лікарню тут мало що нагадує".

Імпровізований шпиталь, Часів Яр Fullscreen
Імпровізований шпиталь

Український військовий медик Дмитро розповів, що на цій ділянці фронту основними причинами поранень бійців є атаки дронів. Крім цього, він зазначив, що взимку складно сидіти в окопах. У ворога та сама ситуація, проте проблема в тому, що українські військові старші — 40+ років.

"Розумієте, у солдатів віком понад 40 років більше проблем зі здоров'ям. І їх ще більше, коли треба сидіти в окопах", — додав Дмитро.

Часів Яр, Донбас, Донецька область, Бахмут, карта Fullscreen
Часів Яр

Нагадаємо, 8 лютого у ЗМІ розповіли, що від позицій російських військових до Часового Яру — 4 кілометри. Зі слів журналістів, у місті продовжують проживати цивільні.

9 лютого в Офісі генпрокурора повідомили, що на Донбасі в районі Кліщіївки ЗС РФ розстріляли беззбройного українського військового, який намагався здатися в полон. Іншого бійця вбили за допомогою гранати.